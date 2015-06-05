《香港报摘》--其他报纸重要消息6月5日

* 明报：

--港交所资料披露，自本月初停牌的朸濬国际 主席方文上月29日以1.53港元，全数沽出自己所持有的公司全部股份，套现共1.57亿港元。集团公告称，买家为两名内地商人丁一凡及黄云。

* 苹果日报：

--中国央行批准持有内地银行间债券的离岸人币清算行或参加行，可开展债券回购交易，资金可调出境外使用。香港金管局引述业界估计，现时银行间持数百亿元同类型债券，分析认为可加强本港人民币流动性。

* 东方日报：

--内地传媒早前报道，万科 确认收购深圳一座已停工近15年的＂烂尾楼＂，并拟将其打造为高端城市综合体，料最快今年底面世。据悉，该物业为正顺广场，位于罗湖区，共有两座39层高双塔，分别为酒店及写字楼，估值达40亿元人民币。

* 星岛日报：

--小南国 去年收购Pokka Cafe，现将以该品牌在上海开设多家分店。另外，虽然本港旅游业增长放缓，但公司仍计划在港扩展业务，将在兰桂坊开设日本料理。

* 大公报：

--飞鱼科技 董事长姚剑军表示，公司将积极进军海外市场，去年海外市场收入占比约一成，长远希望增至整体逾半。（完）