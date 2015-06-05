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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 09:19 BJT

金属期市：伦铜或连跌第三周，因需求料减速

上海期货交易所主力8月期铜合约 下跌1.2%，至每吨42,990元人民币。支撑位见100日移动均线切入位42,744元，跌破该点位将可能引发动量抛盘。

美国第一季非农生产率环比年率较初值下修，导致非农单位劳工成本大幅跳升，这一趋势若持续下去，可能引燃通胀。

定于下周公布的大批中国数据可能会显示，这一全球第二大经济体在政府刺激措施提振下显现一些企稳迹象。但分析师称，还需要更多扶持举措，来抵御房地产低迷和出口不佳的冲击。

采矿设备生产商Joy Global 公布，截至5月1日的第二季获利几乎减少一半，主要因矿产品价格疲弱导致客户削减支出。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/刘秀红；审校 郑茵/王兴亚)

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