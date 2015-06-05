金属期市：伦铜或连跌第三周，因需求料减速

美国第一季非农生产率环比年率较初值下修，导致非农单位劳工成本大幅跳升，这一趋势若持续下去，可能引燃通胀。

定于下周公布的大批中国数据可能会显示，这一全球第二大经济体在政府刺激措施提振下显现一些企稳迹象。但分析师称，还需要更多扶持举措，来抵御房地产低迷和出口不佳的冲击。