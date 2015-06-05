金属期市：伦铜或连跌第三周，因需求料减速

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上海期货交易所主力8月期铜合约 下跌1.2%，至每吨42,990元人民币。支撑位见100日移动均线切入位42,744元，跌破该点位将可能引发动量抛盘。
美国第一季非农生产率环比年率较初值下修，导致非农单位劳工成本大幅跳升，这一趋势若持续下去，可能引燃通胀。
定于下周公布的大批中国数据可能会显示，这一全球第二大经济体在政府刺激措施提振下显现一些企稳迹象。但分析师称，还需要更多扶持举措，来抵御房地产低迷和出口不佳的冲击。
采矿设备生产商Joy Global 公布，截至5月1日的第二季获利几乎减少一半，主要因矿产品价格疲弱导致客户削减支出。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”