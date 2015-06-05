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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 09:21 BJT

《汇市简讯》欧元/美元自早盘回落后反弹，后市关注美国非农就业报告

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    * 欧元兑美元跌0.25%至1.1209，但脱离稍早低位
    * 在希腊消息打压下一度急跌至1.1180，该点位略下方挂有停止单
    * 欧元兑美元走势基本与德债相符，但今晚将受美国非农就业报告主
导
    * 希腊把数项IMF贷款合成一笔，于6月30日偿还的举动并不令人意外
 
    * 尽管成交持续较高，但流动性仍是一个问题(完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 李爽)

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