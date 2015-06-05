《汇市简讯》欧元/美元自早盘回落后反弹，后市关注美国非农就业报告

0108GMT * 欧元兑美元跌0.25%至1.1209，但脱离稍早低位 * 在希腊消息打压下一度急跌至1.1180，该点位略下方挂有停止单 * 欧元兑美元走势基本与德债相符，但今晚将受美国非农就业报告主 导 * 希腊把数项IMF贷款合成一笔，于6月30日偿还的举动并不令人意外 * 尽管成交持续较高，但流动性仍是一个问题(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 许娜；审校 李爽)