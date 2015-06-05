《中国债券市场每日交易备忘》--6月5日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 进出口120亿三/五/10年固息债招标，11:30招标结束 --招标品种: 安徽312亿元三/五/七/10年一般债务招标,10:40招标结束 --6/8 进出口贸易数据 5月 --6/9 工业生产者价格指数(PPI) 5月 居民消费价格指数(CPI) 5月 --6/11 固定资产投资(不含农户) 1-5月 社会消费品零售总额 5月 工业增加值 5月 房地产投资和销售情况月度报告 5月 --6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 5月 --6/23 汇丰制造业PMI初值 6月 --6/28 规模以上工业企业利润 1-5月 --6/30 中国货物和服务贸易 5月 --6/30 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 一季度 --中国吉林省周四公告，将于下周四(11日)招标发行总额229亿元人民币四期一般地方 债券，其中置换一般债券119亿元，新增一般债券110亿元。 --中国人民银行上海总部调查统计研究部主任王振营周四表示，同业存单将在上海自贸 区对境外发行，目前已经通过审批，正等待启动发行。 --中国人民银行上海总部副主任张新周四称，上海自贸区没有成为热钱流动、套利的管 道，且目前已经做好了率先全面实现人民币资本项目可兑换的技术准备。 --中国国务院常务会议周四称，鼓励地方设立创业基金，对小微企业、孵化机构和投向 创新活动的天使投资等给予税收支持；发挥国家创投引导资金的种子基金作用，支持国有资 本、外资等开展创投业务。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次