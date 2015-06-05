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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 09:48 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月5日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
  
    
      
    --招标品种: 进出口120亿三/五/10年固息债招标，11:30招标结束
    --招标品种: 安徽312亿元三/五/七/10年一般债务招标,10:40招标结束
    
    
      
    --6/8       进出口贸易数据                       5月
    --6/9       工业生产者价格指数(PPI)              5月
                居民消费价格指数(CPI)                5月
    --6/11      固定资产投资(不含农户)             1-5月
                社会消费品零售总额                   5月
                工业增加值                           5月
                房地产投资和销售情况月度报告         5月
    --6/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     5月
                银行结售汇及代客涉外收付款数据       5月
    --6/23      汇丰制造业PMI初值                    6月
    --6/28      规模以上工业企业利润               1-5月
    --6/30      中国货物和服务贸易                   5月
    --6/30      中国国际收支平衡表（正式数）
                中国国际投资头寸表（正式数）
                中国外债数据（正式数）             一季度
    
    
      
    --中国吉林省周四公告，将于下周四(11日)招标发行总额229亿元人民币四期一般地方
债券，其中置换一般债券119亿元，新增一般债券110亿元。 
    --中国人民银行上海总部调查统计研究部主任王振营周四表示，同业存单将在上海自贸
区对境外发行，目前已经通过审批，正等待启动发行。 
    --中国人民银行上海总部副主任张新周四称，上海自贸区没有成为热钱流动、套利的管
道，且目前已经做好了率先全面实现人民币资本项目可兑换的技术准备。 
    --中国国务院常务会议周四称，鼓励地方设立创业基金，对小微企业、孵化机构和投向
创新活动的天使投资等给予税收支持；发挥国家创投引导资金的种子基金作用，支持国有资
本、外资等开展创投业务。 (完)
    
    
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