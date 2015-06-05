港报社评：本土派掀排挤风毁港核心价值--星岛日报6月5日

由本港外婆抚养长大希望以人道理由居留的少年肖友怀，不堪受到日夜滋扰，决定自愿接受遣返内地，一些本土主义人士仍未收手，明日将狙击子女登记入读幼稚园的双非家长，同样是以欺凌弱小作为宣泄不满的手段，更罔顾双非童作为本港合法居民的权利。 双非童纵使父母皆非港人却因在港出生而获得港人身分，都是不由自主，就算有人不满其家长的作为，都不应让把他们作为出气袋。 怀仔幼年被安排冒用他人证件由外婆非法带进本港，怀仔外婆声称女儿弃养才把怀仔带来香港，怀仔做了多年黑市居民，无法接受正规教育，外婆自首，希望政府网开一面，给予怀仔居留权。政府是否行使酌情权，须查证外婆所言真伪，有无充分理由可作人道考虑，同时衡量开了先例会否鼓励更多人安排内地子孙非法来港。政府有机制去作出合法合情合理的决定，不容激进人士越俎代庖，以暴民式滋扰手段来赶走他。

本港无论回归前后，都出现过广受社会关注的居留权事件，上世纪八十年代有水上新娘和无证妈妈问题，回归后有港人内地养女谈雅然事件，当年主流民意都是同情她们的遭遇，最后本港与内地政府达成默契，让她们先行返回内地，再由内地发出单程证让她们合法来港定居，充分发挥了本港法理人情兼顾的包容精神。 今天却有人「声大夹恶」排挤有内地家庭背景的人士，当中夹杂了政治诉求，以及对内地人来港「抢占」资源的忧虑和不满。数年前发生了双非孕妇来港分娩导致医院妇产科位紧张，演变成她们当年在港生育的子女近年竞逐本港小一学额，当中北区学额尤其热门，推低全港统一派位获派首三志愿的比率，三年来都低于七成。

当局因应北区家长的不满，调整了双非童校网安排，由于当局已经停止了双非人士来港产子安排，由此产生的小一入学竞争问题，四年后就会自动消失。打本土主义旗帜者的叫嚣和滋扰，对解决问题没有帮助，只是令人家难受，还可能像反水货行动般，令本地人遭受池鱼之殃。 双非童按照法律是本港合法居民，不应该受到歧视。本港是多元社会，核心价值向来包容五湖四海来此定居的人士，无论来自甚么地区和国家，都能够在此安身立命，发挥所长贡献社会，成为本港宝贵的人才，这正是本港成功之道。 双非童既然在法律上是不折不扣的香港人，就应该享有平等权利，包括接受教育的权利。如果社会基于他们的籍贯，而容忍针对他们的排斥和滋扰，这缺口一破，日后可能进而排挤不同族裔或宗教背景的人，滋扰欺凌对抗将无日无之。包容之心和尊重平等权利，是港人美德和宝贵资产，失去这价值，将把香港推向衰败。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘