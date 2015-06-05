港报社评：怀仔事件的三点省思--信报6月5日

非法入境者无证在港居留，法理上应该遣返原居地，因此，匿藏九年的十二岁内地男童肖友怀上月向入境处自首，希望酌情处理，有本土派团体激烈抗议，认为应该「依法办事」，将之遣返内地，以免开坏先例，不能说完全蛮不讲理。及至昨日，肖友怀事件出现戏剧性转变，他在外婆陪同下到九龙湾入境处调查科，向职员表示自愿遣返内地。据其外婆所言，天大地大都没有怀仔容身之地，惟有把他带走。入境处与内地相关部门确认，肖友怀在内地有家人，可以提供照顾。

对于这宗扰攘一时的个案，可供省思之处有三。第一个问题是，当初在工联会立法会议员陈婉娴协助之下，怀仔的身世是「无父无母的孤儿」，外婆可怜他，不忍被遗弃，所以三岁之时利用他人身份申请双程证来港，之后一直非法居留，从来没有上过学，为什么忽然之间又冒出可以提供照顾的家人呢？陈婉娴本来承认，协助怀仔高调召开记者会，目的是向入境处施压，争取恩恤对待，我们不禁要问，娴姐对怀仔的真实情况是否充分了解？这样的所谓施压，到底是「博同情」还是「博大雾」？既然在内地有家人能够照顾，与孤儿的身世不可同日而语，同情分必然剧减。然而奇怪的是，回到内地之后外婆又说，可能将怀仔送去孤儿院，令人费解。

协助非法入境者要求酌情处理的陈婉娴，也许出于怜悯之心，也许受到一时蒙蔽，但她在怀仔决定自愿遣返之后只表示「尊重婆婆的所有决定」，又说「不关我事」，难免予人未尽其责之感。

第二点值得反省的是，在肖友怀事件曝光之初，一切尚未明朗，细节仍待调查，入境处只是发给一张有效期二十八日的「行街纸」而已，打着本土旗帜的团体已然冲着怀仔个人而作出种种针对行为。据说，两婆孙不断受到滋扰，虽搬迁亦不能避过，甚至有人半夜拍门，正正因为不堪压力，所以才决定自愿遣返内地。社区组织协会干事施丽珊表示，问题不在于怀仔本人或协助他的人，而是抨击他的团体。施丽珊形容，过去社会对无证儿童一般有较多同情，但本土派对事件的反应，是她事前想像不到，亦不寻常，今次事件令其他无证儿童感到心寒。

我们必须指出，无证儿童不管是否值得同情，他们始终是手无缚鸡之力的弱势社群，任何团体要抗议就向入境处抗议好了，针对小朋友的滋扰绝对不是文明社会的应有之义。说得再白一点，欺凌弱小乃不君子行为，利用半夜拍门来施压，甚至近乎白色恐怖。

还有，事件竟连累仅为怀仔进行学能测试的小学，祸及无辜学童受惊，相关抗议团体的野蛮行径令人齿冷。

肖友怀返回内地，不代表此事告一段落，因为怀仔的外婆涉嫌协助及教唆他人违反逗留条件被捕，现正保释候查。这就来到第三点值得深思之处，香港还存在着多少个非法入境者？隐蔽人口的情况究竟如何？不久前，十五岁混血少女于浅水湾堕楼，事后揭发当事人姊妹在港无证生活十多年，其母亲亦是逾期居留人士；同时亦由于此案，触发肖友怀两婆孙决定自首，以免悲剧重演。堕楼少女生于香港，有出生纪录，只因家长迟迟未办理身份证明文件，政府又没有核查医院资料，才变成隐蔽人口。肖友怀则是凭双程证入境，没有出境纪录，入境处居然九年以来任由人间蒸发，如果不是当事人主动自首，恐怕一直不闻不问。归根究柢，幽灵似的隐蔽人口在香港过着不正常的黑暗生活，疏于堵塞漏洞的政府部门难辞其咎，入境处必须尽力亡羊补牢，以免无证少女堕楼真的悲剧重演。

最后，尝试以人道精神设身处地代入怀仔的角色，经过了这九年，尤其是这九日，香港还是一个可爱的社会吗？

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