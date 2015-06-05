港报社评：债王吁沽空A股，中央先遏泡沫--经济日报6月5日

债王格罗斯「贴中」沽空德债后，下一步拟沽空深圳股市。外资沽空A股渠道有限，内资泛滥亦可托住A股，惟中央要阻泡沫续胀步向爆破，须加强监管遏抑投机，令泡沫稍泄气。

「债王」格罗斯在社交媒体上发文，表示继沽空德债后，下一个「一生难求」的机会将是沽空深圳股市，此因中国经济的未来表现，已不足以支持A股的高估值，尤其深圳综合指数的市盈率已达74.5倍，远高于上海股市的24.6倍，但现时仍未到出手沽空之时。

格罗斯的沽空深股论，反映外资对A股市场存相当戒心。事实上，今年来港股升幅明显落后A股，如本港恒生国企指数累升仅约18%，升幅远逊沪股的逾五成，以至深股累升的近1.1倍，显示在A股疯牛狂奔的同时，外资的态度仍审慎。

外资对A股有保留，主因应是外资的投资向来依「国际标准」行事，而以此标准看，A股严重泡沫化迹象已极明显，深股市盈率74.5倍，沪股市盈率表面上仅20多倍，但亦有意见指若扣除估值偏低的金融股，沪股实际市盈率已逾50倍，至于内地创业板市盈率更逼近150倍！对不少外资来说，估值畸高的A股泡沫势难久撑。

然而，A股对外开放程度有限，外资要沽空A股渠道不多，格罗斯纵出手，亦未必对A股造成太大即时沽压。且今次A股国家牛市由中央主导，不断透过政策利好为A股打兴奋剂，货币政策续松更令资金严重泛滥，并大举涌向股市，形成A股这一轮易升难跌的疯牛市况。

此如昨天A股曾因传出券商收紧「孖展」业务，一度触发沪深股市狂泻逾5%，惟「大妈」股民惊魂甫定后，又再恃国家牛市之势勇字当头，大掷银弹入市捞底，令A股迅速收复失地并倒升收市。这种具「中国特色」的疯牛市况，显已超出外国投资者的「国际标准」认知。

虽然A股泡沫未必快爆，但相信中央亦担忧疯牛蛮冲乱撞，将乐极生悲，故中央一直希望营造慢牛稳升格局。中央要维稳股市，关键是遏制过度投机，此应从监管入手，如严格控制券商孖展业务过度扩张，严查涉嫌造市股份等，让A股稍泄狂气、泡沫稍减，令股民稍为理性冷静，总好过放任疯牛闯祸。惟从往绩看，中央要制造国家牛市未必次次成功，控住出柙疯牛更鲜有成功案例。但现时若不加招，驭牛成功机率势更低，若被格罗斯不幸言中，A股泡沫爆破恐为时不远。

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