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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 10:21 BJT

台湾新债：加拿大国民银行30年美元零息债以4.36%询价--消息

路透台北6月5日 - 两位消息人士周五透露，加拿大国民银行(National Bank of Canada) 预计在台湾发行30年期美元零息债，满一年及之后每一年可开始赎回券(NC1*1)以IRR(隐含年报酬率)4.36%询价。

消息人士表示，该档零息债预计募资金额为1亿美元。

路透暂时无法联络到加拿大国民银行对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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