台湾新债：加拿大国民银行30年美元零息债以4.36%询价--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月5日 - 两位消息人士周五透露，加拿大国民银行(National Bank of Canada) 预计在台湾发行30年期美元零息债，满一年及之后每一年可开始赎回券(NC1*1)以IRR(隐含年报酬率)4.36%询价。
消息人士表示，该档零息债预计募资金额为1亿美元。
路透暂时无法联络到加拿大国民银行对此评论。(完)
台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”