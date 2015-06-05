《香港重要政经日程》--6月5日-6月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
6月5日（周五）
-- 公布5月外汇储备资产数字。
--10:00 绿地香港 股东周年大会。
--10:30 保利协鑫 股东周年大会。
--11:00 阿里影业 股东周年大会。
--11:00 李宁 股东周年大会。
--11:30 蒙牛乳业 股东周年大会。
--13:00 天业节水 在中国举行股东特别大会。
--15:00 现代牧业 股东周年大会。
--15:00 合景泰富 股东周年大会。
--16:30 周大福 公布年度业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
6月8日（周一）
--08:30 经纶国际经济研究院与香港大学合办＂为中国金融把脉＂公开讲座。
--10:00 华润电力 股东周年大会。
--11:00 海通国际 股东特别大会。
--11:00 世茂房地产 股东周年大会。
--13:30 海通证券 在中国举行股东周年大会。
*6月9日（周二）
--11:00 惠理集团 股东特别大会。
--11:00 嘉华国际 股东周年大会。
--14:30 莱坊中港住宅楼市展望记者会。
--17:00 君阳太阳能 旗下君阳证券开幕。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”