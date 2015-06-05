中国政策：新建纯电动乘用车企业投资规模不受最低要求限制--发改委

路透北京6月5日 - 为促进新能源汽车产业发展，中国国家发展改革委周五发文规定，自2015年7月10日起，新建纯电动乘用车企业投资项目的投资总额和生产规模由投资主体自行决定，不受汽车产业发展政策有关最低要求限制。

发改委网站刊登的新建纯电动乘用车企业管理规定并称，发改委应对新建企业投资项目申请进行专家评估，并在30个工作日内出具评审意见。

新建企业列入《车辆生产企业及产品公告》的纯电动乘用车产品有效期为三年，有效期届满前30日可提出延期申请，审查通过可以延长有效期，每次延期不超过三年。

发改委并规定，新建纯电动乘用车企业不能生产任何以内燃机为驱动动力的汽车产品。

为减轻环境污染，中国政府大力推广新能源汽车。财政部等三部委此前亦联合通知称，对使用新能源车船免征车船税；对节约能源车船也将减半征收车船税。 （完）

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