中国债市动态：IPO资金解冻现券收益率和IRS小降，交投清淡未脱盘整

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月5日 - 大规模新股申购资金解冻，略增中国银行间债市暖意，周五早盘现券收益率和IRS小幅下行，惟交投略显清淡。整体来看，市场依旧未脱盘势。
新债发行方面，进出口行招标的三年、五年和10年三期债，不论是利率结果，还是投标倍数，均属稳中向好。 至于稍早招标的安徽省四期地方债，利率均继续落在下限，未有变化。
上海一银行交易员称，IPO资金解冻，助缓流动性。“债券收益率小幅下降1bp吧，也就是震荡。”
剩余期限近10年的固息国债150005券最新成交 在3.5850%，上日尾盘为3.5900%。
北京一银行交易员并指出，今日七天回购利率降幅较大，致IRS一年品种领跌，幅度约5个基点(bp)，五年略逊，在3个bp左右。
今日有超过10只新股申购资金解冻，其中仅中国核电一只冻结资金即达1.69万亿元。
与淡静的现券相比，国债期货近日表现较为活跃，早盘主力合约均走升。其中五年期主力合约TF1509 收报96.480元，较上日结算价涨0.22%；10年期T1509 收报95.235元，较上日结算价涨0.33%。(完) (发稿 李宏薇；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”