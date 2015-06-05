中国债市动态：IPO资金解冻现券收益率和IRS小降，交投清淡未脱盘整

路透上海6月5日 - 大规模新股申购资金解冻，略增中国银行间债市暖意，周五早盘现券收益率和IRS小幅下行，惟交投略显清淡。整体来看，市场依旧未脱盘势。

新债发行方面，进出口行招标的三年、五年和10年三期债，不论是利率结果，还是投标倍数，均属稳中向好。 至于稍早招标的安徽省四期地方债，利率均继续落在下限，未有变化。

上海一银行交易员称，IPO资金解冻，助缓流动性。“债券收益率小幅下降1bp吧，也就是震荡。”

剩余期限近10年的固息国债150005券最新成交 在3.5850%，上日尾盘为3.5900%。

北京一银行交易员并指出，今日七天回购利率降幅较大，致IRS一年品种领跌，幅度约5个基点(bp)，五年略逊，在3个bp左右。

今日有超过10只新股申购资金解冻，其中仅中国核电一只冻结资金即达1.69万亿元。