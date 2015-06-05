日本股市：日经指数追随全球股市跌势，聚焦美国非农就业数据

日经指数今年涨幅已达17%，表现优于全球大多数股指。日经指数在 周一创下连涨12日，引发市场忧心可能即将出现大幅修正。不过，一些投 资者仍认为，因有经济复苏希望以及企业获利增长前景的扶助，日股在中 期内将进一步上涨。 夏普 跌2.3%，此前日本共同社报导称夏普在2016年3月止的 财年中，料将净亏损1,800亿日圆。 高田 下跌1.6%。有消息人士对路透表示，高田证实至少40万 个气囊替换部件质量不过关，需回炉再换。 保险类股本周稍早时因债券收益率上升而上涨，今日遭遇获利了结， 日本第一生命保险 跌2.3%，东京海上控股 跌2.0%。 东证股价指数 跌0.7%，至1,662.39点，JPX-日经400指数<.JP XNK400>跌0.7%至15,003.58点。(完)