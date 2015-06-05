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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 10:42 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比守在17年高位附近，年内累计上涨7%

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    * 美元/印尼卢比仍居高不下，昨日触及17年新高13,290
    * 近期内汇价涨势不改，因缺少美元供应
    * 企业外汇对冲敲响警钟--巴克莱未来6-12个月建立40-80亿美元头
寸
    * 对冲出现新变化--过去12个月完成了大量对冲活动
    * 经常帐结构性赤字打压印尼卢比--第二季倾向于疲弱(巴克莱)
    * 流动性较低，没法轻易吸收单边资金流动
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 龚芳)

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