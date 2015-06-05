《汇市简讯》美元/印尼卢比守在17年高位附近，年内累计上涨7%

0224GMT * 美元/印尼卢比仍居高不下，昨日触及17年新高13,290 * 近期内汇价涨势不改，因缺少美元供应 * 企业外汇对冲敲响警钟--巴克莱未来6-12个月建立40-80亿美元头 寸 * 对冲出现新变化--过去12个月完成了大量对冲活动 * 经常帐结构性赤字打压印尼卢比--第二季倾向于疲弱(巴克莱) * 流动性较低，没法轻易吸收单边资金流动 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 许娜；审校 龚芳)