台湾汇市：台币盘初稳中偏弱，关注股市及美国非农就业

路透台北6月5日 - 台币兑美元 周五盘初稳中偏弱。汇银人士表示，韩元盘初走贬后止稳回升，台币则在区间内偏弱游走，市场观望周五的美国非农就业数据公布及台股的动向。

汇银人士指出，盘初外资稍有汇出，但力道不算太大，倒是出口商的美元卖盘源源不绝，令台币暂在30.9以下盘整。

〞外资不是太多，但是出口商一到(美元)30.9以上就出来了，〞一位小型商银交易人士说。

他们认为，出口商近期在震荡行情中原本观望，不过今日30.9之上即有美元卖盘大量丢出，这也令台币贬幅有限，盘初实质交易走弱至30.919之后，台币即回头缩减跌势走扬。估计今日的波动区间在30.800-30.920。

此外，台股上日大跌逾2%，今日盘初也偏弱盘整，市场猜测外资今日仍以卖超台股的机会颇大。本地时间1037，台股跌0.27%报9,323.89。

本地时间1034，韩元 盘初交易在1,110.8，上日收在1,113.9。

早盘实质交易区间落在30.880-30.919；上日交易区间在30.788-31.065。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价又加深；一个月美元/台币远汇 暂报30.832/30.857，上日收在30.880。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.800-30.920

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