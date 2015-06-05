《路透晚报》--6月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《中国数据观测》预计5月工业和投资筑底，信贷反弹，外贸负增长

路透调查的机构预测中值显示，宽松政策效果逐渐显现，5月中国实体经济状况稍有好转，但需求不振之下，工业、投资、消费继续筑底。5月新增人民币贷款预计为9,000亿元人民币，较上月多增近两千亿；此前央行降准等宽货币政策，以及地方平台新规定从供求两方面为银行信贷扩张创造了基础。中国5月出口将维持疲弱但同比降幅料略收窄，5月进口同比降幅亦有望缩小。

--台湾房地产：制税大变革房地合一课税三读通过，明年起实施

台湾立法院周五三读通过了财政部的房地合一课税案，明年1月起实施。这是台湾不动产税制数十年来的重大改革，落实了房屋/土地合并课征交易所得税。

--中国社会：“东方之星”客船沉船事故遇难人数升至97人，船身已扶正

中国中央电视台周五报导称，重庆东方轮船公司所属的“东方之星”客船翻船事故中，截至北京时间5日上午10时，遇难人数升至97人，14人生还，还有345人下落不明。

--中国政策：鼓励地方设立创业基金，支持国有资本外资等开展创投--国务院

中国国务院常务会议周四称，鼓励地方设立创业基金，对小微企业、孵化机构和投向创新活动的天使投资等给予税收支持；发挥国家创投引导资金的种子基金作用，支持国有资本、外资等开展创投业务。

--中国经济：引导民资投入新兴产业，鼓励企业多渠道融资--发改委

为加大发挥战略性新兴产业对稳增长、调结构的支撑作用，中国国家发改委日前表示，引导社会资本更多投入新兴产业，制定引导银行业金融机构加大支持力度的政策措施，支持相关企业通过上市、发债、众筹等方式融资。

--《特写》改善需求小跑入市，中国一线楼市现慢牛轮廓

在北京四处奔波看房两三月后，文女士最近终于出手将小两居升级置换为心仪的公寓房，吸引她的是后者更优的小区环境、住房条件，以及较强的配套学区。

--中国能源：加快天然气储备体系建设，进一步推进天然气价改--国家能源局

中国国家能源局周四称，针对2014-2015年采暖季天然气供需形势较为紧张，“压工保民”难度加大等问题，建议加快天然气储备体系建设，增加调峰能力，提高天然气突发事件时的保障供应能力，并进一步推进天然气价格改革。

【金融】

--中国金融：工商银行和中信信托5亿元产业链信托产品陷入兑付危机

继去年中诚信托30亿元山西煤炭企业信托项目爆发兑付风险后，银行信托合作类业务再爆兑付风险事件。由中国工商银行推荐且全部包销、中信信托设立的5亿元铸造企业信托项目出现兑付危机。

--《台湾金融市场展望》台股涨跌幅放宽遇利空赶底，下周寄望苹果释利多提供支撑

台湾股市本周起放宽涨跌幅限制至10%，遭逢利空齐聚及外资卖股汇出，致指数加速赶底失守半年线，周线收黑360点，下周则寄望苹果召开全球开发商大会释出利多，台股加权指数料暂在9,300点的年线附近寻求支撑。

--中国金融：同业存单在自贸区发行已通过审批，正等待启动--央行官员

中国人民银行上海总部调查统计研究部主任王振营周四表示，同业存单将在上海自贸区对境外发行，目前已经通过审批，正等待启动发行。

--香港金融：金管局将对首宗违反打击洗黑钱管控措施个案采取执法行动

香港金融管理局（HKMA）周四称，预计短期内完成首宗涉及违反打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集管控措施的调查，并采取针对性的执法行动。

--两岸金融：台湾金管会核准中信金控旗下银行赴陆申设厦门分行

台湾金管会周五宣布同意消金龙头金控--中信金控 旗下中国信托商银申请赴大陆地区设立厦门分行，目前该行在大陆地区已设有上海分行，预估近期广州分行及上海自贸区支行将正式开业。

【固定收益】

--中国债市动态：IPO资金解冻现券收益率和IRS小降，交投清淡未脱盘整

大规模新股申购资金解冻，略增中国银行间债市暖意，周五早盘现券收益率和IRS小幅下行，惟交投略显清淡。整体来看，市场依旧未脱盘势。

--中国货币市场：新股申购资金回流回购利率多走跌，但跨月需求升温

中国银行间市场周五主要回购利率多走跌，其中七天回购较上日跌逾15基点。交易员表示，随着新股申购资金解冻回流，场内短期品种供给更为泛滥，资金面整体仍无恙；但半年末临近，跨月资金近期需求较前期有所升温，利率涨幅逐步加剧。

--中国票据市场：转贴利率稳中变化有限，资金虽宽但半年末近预期仍谨慎

中国票据市场转贴利率本周稳中变化有限。交易员表示，银行间资金面虽整体宽松，但是新股扰动下流动性泛滥局面仍稍有收敛，且半年末临近，多数机构交投积极性并不算高，六个月转贴年息基本较上周持稳。

--新债招标：中国安徽三至10年四期地方债利率继续落在下限--业内人士

业内人士周五透露，中国安徽省上午招标的四期地方债，利率依旧全部落在投标区间下限。三、五、七和10年利率依次为2.90%、3.29%、3.58%和3.61%，对应投标倍数2.10倍、2.14倍、2.01倍和2.03倍。

【外汇】

--《人民币综述》中国回购新政打通内外融通管道，债市开放有望提速 “忽如一夜春风来”，中国央行日前开闸境外人民币清算行及参加行参与债券回购交易，给近期受困融资成本高企的境外机构“解了围”，此举亦为离岸市场拓宽了一条新的跨境人民币资金输出渠道。

--《焦点》中国“一带一路”倒逼外汇衍生品升级，交叉汇率期货料先行

尽管中国领导层在推进一带一路战略中签下的大单振奋人心，但试图迈步走出去的中国企业在进行投资决策时却难掩隐忧，因为汇率风险为无法绕过的一道坎。

--路透专访：台湾宝岛债今年发行额有望增至350亿元人民币--柜买中心

在陆银海外分行下半年将发行宝岛债、中国有意松绑企业及商业银行于境外发行人民币债券限制挹注下，台湾柜台买卖中心表示，宝岛债发行规模有望进一步扩大，今年全年发行金额有机会自300亿元人民币上调至350亿，流通在外余额将超越600亿的设定目标。

--中国汇市：人民币早盘跌至逾三周低点，关注波动区间下限支撑

人民币兑美元即期周五早盘跌至逾三周低点，中间价小幅下跌，交易员表示，受离岸人民币CNH走低带动，以及购汇盘借机打压，人民币汇价逼近波动区间下限。

--离岸人民币：阿拉伯第一海湾银行五年期宝岛债以5.0%询价--消息

两位消息人士周五透露，阿拉伯联合大公国的第一海湾银行(First Gulf Bank) FGB.AD 预计发行五年期宝岛债，满四年可开始赎回券(NC4)正以5.0%询价。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.5%续创逾七年新高，打新资金回流助大盘冲破5,000点

中国股市沪综指周五收升1.5%续创逾七年新高。分析师指出，在3.3万亿打新资金回流助力下，借助电力、煤炭及有色等资源股的拉动，股指七年来首次站至5,000点之上，后市运行将视前期滞涨的周期类股能否持续发力。

--中国证监会称已形成股权众筹试点的初步方案，将在履行必要的手续后颁布

中国证监会称已形成股权众筹试点的初步方案，将在履行必要的手续后颁布

--《技术分析》中国股市沪综指5,000点上方面临剧烈震荡

中国股市沪综指本周上涨站至5,000点之上。技术面显示，大盘经历上周暴跌后回升，继续向中级重要目标点位5,070点附近推升，但震荡频率明显加剧，卖压时有快速释放，显示5,000点之上市场持筹心态不稳，短线大盘仍面临剧烈震荡。中线看，继上周高位阴十字星后再现中阳，显示五周均线仍然继续支撑大盘。

--中港个股：工商银行获准在境内非公开发行不超过4.5亿股优先股

中国最大银行--中国工商银行周四晚间公告称，已获中国证监会批复，核准该行在境内非公开发行不超过4.5亿股优先股。

--美国个股：阿里巴巴重新以陆资身分申请设立台湾分公司--台湾经济部

台湾经济部投资审议委员会周五称，中国电子商务巨头--阿里巴巴已以陆资身分重新申请设立台湾分公司。 (完)