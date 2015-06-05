台湾债市：公债殖利率盘初随美债走低，量缩静候非农数据

路透台北6月5日 - 台湾10年二次增额券104/5R 发行前交易殖利率周五走低，交易员指出，主要是受到美债下滑影响，惟市场等待美国今晚将公布的非农就业数据，且适逢周末，交投转趋清淡。

五年券104/9 发行前交易殖利率亦呈下滑走势；交易员表示，在美债走跌带动下，今天台债殖利率跟着走低，但下跌幅度不大。

〞今天大家追价意愿比较低，因为周末了，大家比较不会增加部位；而且晚上还有非农数据，操作上比较谨慎。〞一证券商交易员说。

大型公股银行交易员指出，今天五年券104/9及10年二次增额券104/5R发行前交易殖利率虽全面下滑；但下跌幅度不大，以10年104/5R来说，短线不易跌破1.55%，但也不易升破1.59%。

他解释，空头在1.58%附近操作即趋保守，除因美债因素外，空方发现卖单都是被大型行库接走，显示买方在1.58%以上接手很强，因而开始收手，甚至随即反手买入。

在五年券104/9方面，证券商交易员说，昨天空方气焰相当强势，今天仍积极，但做多者亦不急着进场，成交量略减。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周四表示，金融监管部门正密切关注美国债市出现的流动性忧虑；虽然债券流动性令人担忧，但市场并未表现出剧烈的价格波动。

五年及10年今日预估主要交投区间：

* 五年券104/9 ：1.015%-1.025%

* 10年券104/5R ：1.575%-1.585%

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