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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 10:48 BJT

《汇市简讯》美国非农就业报告出炉前，美元/日圆几无变动

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    * 美元/日圆在亚市几无变动，交投于124.26-57区间
    * 124.80, 124.90, 124.95处挂有大量卖单
    * 124.00向下挂有大量买单
    * 123.75下方和123.50挂有上档和下档停止单，124.70上方和125.10
上方挂有上档停止单
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 张涛)

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