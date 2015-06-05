《汇市简讯》美国非农就业报告出炉前，美元/日圆几无变动

0237GMT * 美元/日圆在亚市几无变动，交投于124.26-57区间 * 124.80, 124.90, 124.95处挂有大量卖单 * 124.00向下挂有大量买单 * 123.75下方和123.50挂有上档和下档停止单，124.70上方和125.10 上方挂有上档停止单 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 许娜；审校 张涛)