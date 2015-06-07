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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--6月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值
    
    6月7日(日) 
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  5月         --      +2.6%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              4月         -- 盈余27,953
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率        第一季修正值         --      +2.4%
             GDP(较前季)                                           --      +0.6%
             GDP资本支出(较前季)                                   --      +0.4%
             GDP民间消费(较前季)                                   --      +0.4%
             GDP外部需求(较前季)                                   --      -0.2%
    
    6月8日(一)
    0500 日本服务业景气判断指数                        5月         --       53.6
    0600 德国工业生产(较前月)                          4月      +0.5%      -0.5%
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                    4月      +0.1%     +1.20%
             经季节调整进口(较前月)                             +0.5%      +2.4%
             经季节调整贸易收支(亿欧元)                       顺差194    顺差193
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                    6月     正18.7     正19.6
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                      5月       18.5      18.18
    1400 美国就业趋势指标                              6月         --      128.2
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期)   5月         --      -2.4%
    2245 新西兰制造业销售                           第一季         --      +0.9%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段    现值    预估值
    6月4日(四)
    2330 澳洲AIG建筑业指数                             5月       47.8       --
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          5月  12,457.55       --
        
    6月5日(五)    
    0500 日本同时指标(较前月)                          4月       +1.9        --  
             领先指标(较前月)                                    +1.2        -- 
    0600 德国工业订单(较前月)                          4月      +1.4%     +0.5%     
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                4月     逆差30        -- 
              进口(亿欧元)                                        412        --     
              出口(亿欧元)                                        382        --
    1230 加拿大就业人口变动(万人)                      5月   增加5.89      增加1
               失业率                                            6.8%       6.8%
               全职就业人数(万人)                            增加3.09        -- 
               兼职就业人数(万人)                            增加2.79        -- 
               就业参与率                                       65.9%     65.80% 
               劳动生产率(较上季)                   第一季      -0.1%        --  
    1230 美国非农就业岗位(万个)                        5月   增加28.0   增加22.5 
         民间就业岗位(万个)                                  增加26.2   增加22.0
         制造业就业岗位(万个)                                 增加0.7    增加0.5 
         政府部门就业岗位(万个)                               增加1.8        --  
         失业率                                                  5.5%       5.4% 
         平均时薪(较前月)                                       +0.3%      +0.2% 
         每周平均工时                                            34.5       34.5      
         劳动力就业参与率                                       62.9%        -- 
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                        4月     +205.4     +167.0 (完)

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