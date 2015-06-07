主要国家经济指标预测--6月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月7日(日) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 4月 -- 盈余27,953 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 -- +2.4% GDP(较前季) -- +0.6% GDP资本支出(较前季) -- +0.4% GDP民间消费(较前季) -- +0.4% GDP外部需求(较前季) -- -0.2% 6月8日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 5月 -- 53.6 0600 德国工业生产(较前月) 4月 +0.5% -0.5% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 4月 +0.1% +1.20% 经季节调整进口(较前月) +0.5% +2.4% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差194 顺差193 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 正18.7 正19.6 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 18.5 18.18 1400 美国就业趋势指标 6月 -- 128.2 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 5月 -- -2.4% 2245 新西兰制造业销售 第一季 -- +0.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月4日(四) 2330 澳洲AIG建筑业指数 5月 47.8 -- 2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 12,457.55 -- 6月5日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 4月 +1.9 -- 领先指标(较前月) +1.2 -- 0600 德国工业订单(较前月) 4月 +1.4% +0.5% 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 4月 逆差30 -- 进口(亿欧元) 412 -- 出口(亿欧元) 382 -- 1230 加拿大就业人口变动(万人) 5月 增加5.89 增加1 失业率 6.8% 6.8% 全职就业人数(万人) 增加3.09 -- 兼职就业人数(万人) 增加2.79 -- 就业参与率 65.9% 65.80% 劳动生产率(较上季) 第一季 -0.1% -- 1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增加28.0 增加22.5 民间就业岗位(万个) 增加26.2 增加22.0 制造业就业岗位(万个) 增加0.7 增加0.5 政府部门就业岗位(万个) 增加1.8 -- 失业率 5.5% 5.4% 平均时薪(较前月) +0.3% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 劳动力就业参与率 62.9% -- 1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 +205.4 +167.0 (完)