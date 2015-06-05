澳新汇市：澳元和新西兰元徘徊在低点附近，静候美国非农就业数据

不过澳元周线仍上涨0.5%，支撑位在0.7650美元，阻力在0.7700-10美元。

欧元兑澳元 从四个月高点1.4712下跌至1.4562，周线料有1.3%涨幅。

“澳新银行预估今晚将公布的美国非农就业报告会有不错表现，为美元带来支撑。不过这样的观点在市场已相当普遍，使得持仓风险偏向美元下跌，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师在报告中表示。(完)