澳新汇市：澳元和新西兰元徘徊在低点附近，静候美国非农就业数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳元/美元周四下跌1.3%，因澳洲零售与贸易数据表现不佳，令人担忧澳洲经济状况。
不过澳元周线仍上涨0.5%，支撑位在0.7650美元，阻力在0.7700-10美元。
澳新货币兑欧元收复些许失地，但周线都将录得大幅跌势。
欧元兑澳元 从四个月高点1.4712下跌至1.4562，周线料有1.3%涨幅。
欧元/新西兰元 料将录得1.6%的周线涨幅，欧元周四触及六个月高点1.5916新西兰元，最新报1.5694。
新西兰元/美元 微升至0.7140，隔夜市场曾测试0.7100，受美元走强与澳元疲弱双重影响。
“澳新银行预估今晚将公布的美国非农就业报告会有不错表现，为美元带来支撑。不过这样的观点在市场已相当普遍，使得持仓风险偏向美元下跌，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师在报告中表示。(完)
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全部现汇报价 (编译 张荻/陈宗琦；审校 艾茂林/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”