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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 11:29 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元徘徊在低点附近，静候美国非农就业数据

澳元/美元周四下跌1.3%，因澳洲零售与贸易数据表现不佳，令人担忧澳洲经济状况。

不过澳元周线仍上涨0.5%，支撑位在0.7650美元，阻力在0.7700-10美元。

澳新货币兑欧元收复些许失地，但周线都将录得大幅跌势。

欧元兑澳元 从四个月高点1.4712下跌至1.4562，周线料有1.3%涨幅。

欧元/新西兰元 料将录得1.6%的周线涨幅，欧元周四触及六个月高点1.5916新西兰元，最新报1.5694。

新西兰元/美元 微升至0.7140，隔夜市场曾测试0.7100，受美元走强与澳元疲弱双重影响。

“澳新银行预估今晚将公布的美国非农就业报告会有不错表现，为美元带来支撑。不过这样的观点在市场已相当普遍，使得持仓风险偏向美元下跌，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师在报告中表示。(完)

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全部现汇报价 (编译 张荻/陈宗琦；审校 艾茂林/于春红)

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