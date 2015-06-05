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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 11:25 BJT

日本已公布经济指标--2015/6/5

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值

据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.6% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +0.2% +0.4% 6月25日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +0.3% +2.2% 6月25日 -- 工业生产(m/m) 4月 +1.0% p -0.8% r 6月12日 -- 失业率 4月 3.3% @ 3.4% @ 6月25日 -- 贸易收支(亿日圆) 4月 逆差534 顺差2,293 6月16日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 4月 -1.3% -10.6% 6月25日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

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