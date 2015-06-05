中国能源：加快天然气储备体系建设，进一步推进天然气价改--国家能源局

路透北京6月5日 - 中国国家能源局周四称，针对2014-2015年采暖季天然气供需形势较为紧张，“压工保民”难度加大等问题，建议加快天然气储备体系建设，增加调峰能力，提高天然气突发事件时的保障供应能力，并进一步推进天然气价格改革。

刊登在能源局网站的新闻稿指出，近期开展了2014-2015年保障天然气稳定供应专项监管情况，显示地方政府和相关企业通过错峰用气、压减工业用气、采购LNG等措施，有效保障了用气高峰期天然气供应，但天然气市场管理和运作体系尚不完善，应急管理有待进一步加强和规范，储气设施建设落后。

本次专项监管的重点内容包括：相关企业增加天然气供应、天然气合理使用、天然气利用项目气源落实、天然气供需监测及预测预警等情况。重点监管范围包括北京、天津、河北、黑龙江、吉林、湖南、陕西、新疆、重庆等省（区、市），其中北京、天津、河北为国家能源局驻点监管省份。

新华社周四报导援引国家能源局提出，要进一步理顺天然气价格机制，在终端消费环节推行季节性差价、可中断气价等差别性气价政策。建立健全居民生活用气阶梯价格制度，在保障居民生活用气的前提下，利用价格杠杆，平抑峰谷差过大的问题。