中国能源：加快天然气储备体系建设，进一步推进天然气价改--国家能源局

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京6月5日 - 中国国家能源局周四称，针对2014-2015年采暖季天然气供需形势较为紧张，“压工保民”难度加大等问题，建议加快天然气储备体系建设，增加调峰能力，提高天然气突发事件时的保障供应能力，并进一步推进天然气价格改革。
刊登在能源局网站的新闻稿指出，近期开展了2014-2015年保障天然气稳定供应专项监管情况，显示地方政府和相关企业通过错峰用气、压减工业用气、采购LNG等措施，有效保障了用气高峰期天然气供应，但天然气市场管理和运作体系尚不完善，应急管理有待进一步加强和规范，储气设施建设落后。
本次专项监管的重点内容包括：相关企业增加天然气供应、天然气合理使用、天然气利用项目气源落实、天然气供需监测及预测预警等情况。重点监管范围包括北京、天津、河北、黑龙江、吉林、湖南、陕西、新疆、重庆等省（区、市），其中北京、天津、河北为国家能源局驻点监管省份。
新华社周四报导援引国家能源局提出，要进一步理顺天然气价格机制，在终端消费环节推行季节性差价、可中断气价等差别性气价政策。建立健全居民生活用气阶梯价格制度，在保障居民生活用气的前提下，利用价格杠杆，平抑峰谷差过大的问题。
国家能源局还提出，要逐步放开上游油气资源开发市场，引入市场竞争机制；建立、完善天然气资源交易平台，运用天然气短期、长期交易等市场化手段，提升天然气保障能力；利用国际油气价格持续走低有利时机，明确进口LNG接收站存储、气化价格政策，制定公开透明的管输价格形成机制，鼓励各类资本进入天然气供应环节。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”