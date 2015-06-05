中国财政：9月底前公布全国性收费编制目录清单--财政部官员

路透北京6月5日 - 简政放权是中国转变政府职能的关键。中国财政部部长助理戴柏华周五表示，将于9月底前公布取消、调整和规范全国性及中央部门和单位收费的政策措施，并将保留收费项目编制目录清单向社会公布。

他在接受中国政府网网络访谈时并透露，2013年以来，中央级行政事业性收费由159项减少到113项，省级收费由二三十项减少到十项左右，全国性政府基金则由31项减少到25项。

国家发改委4月底下发关于开展涉企收费专项清理规范工作的通知，要求中央部门提出取消、保留、调整和规范管理收费工作的意见，于7月底前上报；各省级政府则应于8月20日前公布相关政策措施，并公布保留的省级收费目录清单。

过去两年多来，中国国务院把简政放权作为全面深化改革的和转变政府职能的重要着力点，采取了一系列重大改革措施。 （完）

欲览详情，请点击中国政府网网络直播链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)