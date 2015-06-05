中国货币市场：新股申购资金回流回购利率多走跌，但跨月需求升温

路透上海6月5日 - 中国银行间市场周五主要回购利率多走跌，其中七天回购较上日跌逾15基点。交易员表示，随着新股申购资金解冻回流，场内短期品种供给更为泛滥，资金面整体仍无恙；但半年末临近，跨月资金近期需求较前期有所升温，利率涨幅逐步加剧。

他们并指出，今日亦为例行存款准备金调整日，不过对资金面整体仍扰动甚微；虽然对半年末敏感时间点部分机构预期谨慎，但料整体难撼动宽松格局。

“今天(资金)看着还挺多，新股资金回流了嘛。”上海一银行交易员称，网下申购的新股资金，昨天下午就回来了，所以从昨天下午开始大家钱就很多了。

他并表示，例行存款准备金调整日，虽有机构缴款，但影响不大。此外，因为跨半年末的关系，跨月资金需求近期慢慢显现。

北京时间11:49，一个月质押式回购加权平均利率 报3.0658%，较上日涨49.72个基点。

华北另一银行交易员表示，跨月资金涨幅今日明显加剧，不过从盘中来看，成交量并不算很多，主要是信用债质押的机构几笔成交价格偏高导致。

央行公开市场本周连续第七周暂停操作。业内人士表示，央行近期加大PSL等结构性工具的使用，意在加强长期资金定向供给、引导融资成本下行；而短端的公开市场常规操作重启时机仍未到，正、逆回购均未到合适的时间窗口。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.0401 1.0315 +0.86

七天 2.0168 2.1758 -15.90

14天 2.3558 2.6990 -34.32

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.2000 1.6250 -42.50

七天 1.4500 1.2000 +25.00

14天 1.8700 1.5000 +37.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.2000 1.1500 +5.00

七天 2.0600 2.2300 -17.00

14天 2.4500 2.6400 -19.00

Shibor

其中:隔夜 1.0510 1.0470 +0.40

七天 2.0700 2.1220 -5.20

三个月 2.8850 2.8825 +0.25