中国汇市：人民币早盘跌至逾三周低点，关注波动区间下限支撑

路透上海6月5日 - 人民币兑美元即期 周五早盘跌至逾三周低点，中间价小幅下跌，交易员表示，受离岸人民币CNH走低带动，以及购汇盘借机打压，人民币汇价逼近波动区间下限。

他们并表示，午后若投机盘平仓，人民币汇率跌幅或收窄。由于中间价表现平稳，市场缺乏信号指引，估计之前6.19-6.21元盘整区间仍难突破。

“今天波动稍微大一点，离岸CNH下跌了，今天早盘购汇的也不少，但今天周五，估计午后会回吐一些吧，而且价格也到之前波动区间下限附近了。”一国有大行交易员表示。

北京时间12:07，人民币兑美元即期报6.2088元，上日收报6.201元。今日人民币兑美元中间价 为6.1181元，上日中间价为6.1164元。

全球汇市方面，欧元兑美元周五脱离逾两周高位，因德国公债收益率(殖利率)自近期高位回落，而且投资者担心希腊债务危机。市场目前静候今日稍晚出炉的美国非农就业报告。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2410/6.246，上日尾盘为6.2365。

北京时间11:32，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2102/6.2108元，上一交易日尾盘报6.2043元。