中国汇市：人民币早盘跌至逾三周低点，关注波动区间下限支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月5日 - 人民币兑美元即期 周五早盘跌至逾三周低点，中间价小幅下跌，交易员表示，受离岸人民币CNH走低带动，以及购汇盘借机打压，人民币汇价逼近波动区间下限。
他们并表示，午后若投机盘平仓，人民币汇率跌幅或收窄。由于中间价表现平稳，市场缺乏信号指引，估计之前6.19-6.21元盘整区间仍难突破。
“今天波动稍微大一点，离岸CNH下跌了，今天早盘购汇的也不少，但今天周五，估计午后会回吐一些吧，而且价格也到之前波动区间下限附近了。”一国有大行交易员表示。
北京时间12:07，人民币兑美元即期报6.2088元，上日收报6.201元。今日人民币兑美元中间价 为6.1181元，上日中间价为6.1164元。
全球汇市方面，欧元兑美元周五脱离逾两周高位，因德国公债收益率(殖利率)自近期高位回落，而且投资者担心希腊债务危机。市场目前静候今日稍晚出炉的美国非农就业报告。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2410/6.246，上日尾盘为6.2365。
北京时间11:32，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2102/6.2108元，上一交易日尾盘报6.2043元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋； 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”