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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：6月8日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月8日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期3,244.5亿台币。  
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。
    --台湾央行发行一年期定存单，金额1,500亿台币。 
    
    -------------------------------------------------------------------------
    
    (本提存期) 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)7,522.1亿台币：     
        06/09                   1,029.00亿台币
        06/10                   1,973.00亿台币
        06/11                   1,471.20亿台币
        06/12                   2,056.00亿台币
        06/15                     627.90亿台币
        06/16                   5,628.00亿台币
        06/17                   2,289.50亿台币
        06/18                   2,898.50亿台币
        06/19                     264.50亿台币
        06/22                   6,777.80亿台币
        06/23                   1,910.50亿台币
        06/24                   4,697.10亿台币
        06/25                   5,900.80亿台币
        06/26                     539.50亿台币
        06/29                     477.00亿台币
        06/30                   5,563.00亿台币
        07/01                   1,427.30亿台币
        07/02                   1,991.50亿台币
  
    --国库券到期700亿台币。  
      6/24: 财104-4的91天期国库券到期，金额350亿台币。
      6/29: 财103-10的182天期国库券到期，金额350亿台币。
    
    --公债付息共3.69606375亿台币。
      6/27: 103甲9期公债付息3.69606375亿台币。       
    
    --月底军公教薪饷拨款。

    
    紧缩因素：
    --6/10：个人综所税信用卡扣款银行出帐日，估计金额400-500亿台币。税款为银行透过财金系统入库。 
    --6/10：JPMorgan Chase 发行国际债券2.14亿美元。
    --6/11:个人综所税金融机构委托取款首批提兑日在6月10日，粗估委取金额约700余亿台币，各银行在11
日税款入库。第二及第三批各在6月17及26日，入库日在18日及29日。      
    --6/12：财政部发行104/9期公债，金额暂估300亿台币，天期为五年期，9日标售。
    --6/15：台湾央行发行二年期定存单，金额200亿台币，12日标售。      
    --6/26：财政部发行104/5期增额公债，金额暂估300亿台币，天期为10年期，23日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
        
     注：*表新增或更新。(完)         

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)

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