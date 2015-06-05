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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 12:41 BJT

《汇市简讯》美元兑除日圆以外的亚币窄幅波动，静候美非农就业报告

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* 在今晚公布美国非农就业报告前，美元兑除日圆外的亚币持续交投于狭窄区间

* 在数据公布前最后的仓位调整活动下，美元/除日圆外亚币大多交投于盘中低位或附近

* 美元/印尼卢比略低于13,300(17年高位)，受印尼当局活动的部分支撑

* 美元/韩元测试1,110失败，但日圆/韩元依然承压

* 后市主要取决于美国非农就业报告--2015年美国预计仅将升息一次

* 9月升息机率仅有50%--若非农就业岗位增加25万个则将改变升息机率

(完)

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