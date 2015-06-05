《汇市简讯》美元兑除日圆以外的亚币窄幅波动，静候美非农就业报告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 在今晚公布美国非农就业报告前，美元兑除日圆外的亚币持续交投于狭窄区间
* 在数据公布前最后的仓位调整活动下，美元/除日圆外亚币大多交投于盘中低位或附近
* 美元/印尼卢比略低于13,300(17年高位)，受印尼当局活动的部分支撑
* 美元/韩元测试1,110失败，但日圆/韩元依然承压
* 后市主要取决于美国非农就业报告--2015年美国预计仅将升息一次
* 9月升息机率仅有50%--若非农就业岗位增加25万个则将改变升息机率
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”