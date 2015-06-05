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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 12:46 BJT

日本债市：公债价格上涨，跟随德国和美国公债价格反弹

超长期日债获得进一步支撑，因日本央行将这些债券列为例行购债活动目标。日本央行依据大规模量化宽松(QE)计划买进日债。

德国10年期公债收益率 隔夜飙升至近1%，创去年9月以来最高，随后降至0.83%；美国10年期公债收益率 则从八个月高位2.425%迅速回落至2.3%左右。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.5 -0.005%

五年期公债 0.105% -0.5 0.110%

10年期公债 0.475% -1.5 0.490%

20年期公债 1.255% -0.5 1.260%

30年期公债 1.515% -0.5 1.520%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.05 +0.12 146.93

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/刘秀红；审校 杜明霞/张涛)

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