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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 12:53 BJT

《全球汇市》欧元脱离逾两周高位，受累于德债收益下跌及希腊债务疑虑

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1223 1.1237 -0.12 -7.22 1.2097

美元/日圆 124.40 124.36 +0.03 +3.94 119.68

欧元/日圆 139.61 139.74 -0.09 -3.57 144.78

美元/瑞郎 0.9333 0.9333 +0.00 -6.12 0.9941

英镑/美元 1.5368 1.5364 +0.03 -1.32 1.5573

美元/加元 1.2484 1.2502 -0.14 +7.45 1.1618

澳元/美元 0.7701 0.7687 +0.18 -5.72 0.8168

新西兰元/美元 0.7141 0.7124 +0.24 -8.41 0.7797

澳元/日圆 95.800 95.600 +0.21 -1.99 97.750

新西兰元/日圆 88.830 88.590 +0.27 -4.80 93.310

英镑/日圆 191.18 191.07 +0.06 +2.58 186.38

澳元/新西兰元 1.0785 1.0772 +0.12 +3.02 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/王颖/艾茂林/陈宗琦；审校 郑茵/李爽/蔡美珍/王兴亚)

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