《全球汇市》欧元脱离逾两周高位，受累于德债收益下跌及希腊债务疑虑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1223 1.1237 -0.12 -7.22 1.2097
美元/日圆 124.40 124.36 +0.03 +3.94 119.68
欧元/日圆 139.61 139.74 -0.09 -3.57 144.78
美元/瑞郎 0.9333 0.9333 +0.00 -6.12 0.9941
英镑/美元 1.5368 1.5364 +0.03 -1.32 1.5573
美元/加元 1.2484 1.2502 -0.14 +7.45 1.1618
澳元/美元 0.7701 0.7687 +0.18 -5.72 0.8168
新西兰元/美元 0.7141 0.7124 +0.24 -8.41 0.7797
澳元/日圆 95.800 95.600 +0.21 -1.99 97.750
新西兰元/日圆 88.830 88.590 +0.27 -4.80 93.310
英镑/日圆 191.18 191.07 +0.06 +2.58 186.38
澳元/新西兰元 1.0785 1.0772 +0.12 +3.02 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/王颖/艾茂林/陈宗琦；审校 郑茵/李爽/蔡美珍/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”