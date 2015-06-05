中国新债：山西下周五招标发行167亿元一般地方债，其中新增债券109亿元

路透上海6月5日 - 中国山西省周五公告，将于下周五(12日)招标发行总额167亿元人民币四期一般地方债券，其中置换一般债券58亿元，新增一般债券109亿元。

上述债券计划发行规模中，除三年期为23亿元外，五年、七年和10年均为48亿元。东方金诚国际信用评估公司对上述债券评级均为AAA。

上述四期债采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率，具体招标时间为6月12日下午14:00-14:40。6月15日开始发行并计息，6月17日发行结束。

标位限定上，投标标位区间为招标日前1-5个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限收益率算术平均值和上浮15%之间。

此前公开发行的地方债，利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)

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