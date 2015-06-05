《汇市简讯》欧洲盘初：聚焦美国非农就业报告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0520GMT
* 欧元/美元下跌0.16%，澳元/美元上涨0.2%，美元/日圆持平，美元/马币(林吉特)上扬0.45%
* 日经指数下滑0.16%，沪综指涨0.51%，恒生指数下挫0.65%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.28%
* 10年期美债收益率报2.3195%，布兰特原油期货上扬0.18%，美国原油微升0.03%
* 希腊推迟偿还IMF贷款，为五年危机以来首次
* 沙特石油部长对油市100%放心--报载
(完)
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(编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”