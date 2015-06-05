版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 13:39 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：聚焦美国非农就业报告

0520GMT

* 欧元/美元下跌0.16%，澳元/美元上涨0.2%，美元/日圆持平，美元/马币(林吉特)上扬0.45%

* 日经指数下滑0.16%，沪综指涨0.51%，恒生指数下挫0.65%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.28%

* 10年期美债收益率报2.3195%，布兰特原油期货上扬0.18%，美国原油微升0.03%

* 希腊推迟偿还IMF贷款，为五年危机以来首次

* 沙特石油部长对油市100%放心--报载

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译 王兴亚；审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐