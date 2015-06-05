台湾股市：连六日收低但守稳年线，随亚股偏弱整理

路透台北6月5日 - 台湾股市周五连续第六日收低，不过守稳9,325点附近的年线。分析师表示，欧美与亚洲主要股市表现偏弱令台股承压，不过短线跌幅已大，逢低有买盘进场承接。

大盘加权股价指数 收跌0.09%报9,340.13点；今日成交初值 为1,100.57亿台币，上交易日修正后为1,376.06亿。

〞试图守稳年线，不过技术线型已经转差，短线只能在低档整理。〞元大投顾经理周道中说。

他表示，大盘这周跌破9,500点颈线重要关卡，且月线、季线都下弯，年线也即将走平，若是再出现大跌走势导致年线下弯，则台股中期空头格局就将来临。

周道中认为，目前全球市场都在等候17日美联储议息会议后的记者会，预料这次会对升息蓝图说明得更加清晰，此前股市料难见明显趋势。

他并预估，下周一大盘指数应该维持在9,300-9,500点间弱势盘整。