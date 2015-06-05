台湾股市：连六日收低但守稳年线，随亚股偏弱整理

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月5日 - 台湾股市周五连续第六日收低，不过守稳9,325点附近的年线。分析师表示，欧美与亚洲主要股市表现偏弱令台股承压，不过短线跌幅已大，逢低有买盘进场承接。
大盘加权股价指数 收跌0.09%报9,340.13点；今日成交初值 为1,100.57亿台币，上交易日修正后为1,376.06亿。
〞试图守稳年线，不过技术线型已经转差，短线只能在低档整理。〞元大投顾经理周道中说。
他表示，大盘这周跌破9,500点颈线重要关卡，且月线、季线都下弯，年线也即将走平，若是再出现大跌走势导致年线下弯，则台股中期空头格局就将来临。
周道中认为，目前全球市场都在等候17日美联储议息会议后的记者会，预料这次会对升息蓝图说明得更加清晰，此前股市料难见明显趋势。
他并预估，下周一大盘指数应该维持在9,300-9,500点间弱势盘整。
本地时间13:48，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.32%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”