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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 14:24 BJT

台湾债市：公债殖利率随美债收低，交投冷静待美非农业数据

* 市场静待美国非农就业数据，追价意愿薄弱交投趋冷
    * 10年增额券殖利率弹幅料有限，银行接手买气强
    * 下周104/9交易区间预估1.00%-1.05%；104/5R在1.55%-1.60%

    路透台北6月5日 - 台湾第二期10年增额券104/5R 发行前交易殖利率周五收跌；交易员指出
，随着美债走低，加上美国非农业就业人口数据公布在即，市场观望气氛转趋浓厚，量缩殖利率收低。
    
    交易员表示，因昨天多、空双方交投活络，殖利率虽随着美债下跌，但市场均在等待今晚将公布的非农数
据；此外下周也将标售五年期公债，变数在前令交投转趋清淡。
    
    〞今天很冷清，殖利率下来了，大家没有追价意愿，成交量也跟着萎缩。〞大型公股银行交易员说。
    
    但上述交易员指出，10年增额券104/5R殖利率若弹升到1.58%以上，来自大型公股银行和大型金融机构的
买盘就会进场；因此，预料下周殖利率弹幅不会太高，但走低的空间也将有限，将呈区间狭幅波动格局。
    
    同时，五年券104/9 发行前交易殖利率今天也同步收低。票券公司交易员认为，台湾的资金
充裕，只要殖利率反弹上来买盘就会介入，短券的殖利率弹幅预料不大。 
    
    交易员预估，下周五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在1.00%-1.05%；10年增额券104/5R
 发行前交易殖利率暂看1.55%-1.60%。
    
    美国长期公债收益率周四从八个月高位回落，跟随德债收益率跌势，市场人士称，今日公债价格上涨受技
术性因素驱动。美国10年期公债 收益率报2.312%，周三尾盘报2.368%。10年期公债收益率稍早触
及八个月高位2.425%。 

      收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                              
   5  104/9                   -1.55       1.0125   1.0125-1.0241       44.0
                                                                  
  10  104/5R                  -1.69       1.5680   1.5680-1.5805       48.0
    
    本周的全球重要经济事件和数据包括：   
    6月5日(五)：5月美国非农就业岗位；5月美国民间就业岗位；4月美国消费者信贷；美国纽约联储总裁杜
德利在明尼苏达州经济俱乐部午餐会上发表讲话。         
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.5680
          5       104/9                       1.0125
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                   

 (记者 罗两莎; 审校 高洁如/杨淑祯)

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