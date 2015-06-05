台湾债市：公债殖利率随美债收低，交投冷静待美非农业数据

* 市场静待美国非农就业数据，追价意愿薄弱交投趋冷 * 10年增额券殖利率弹幅料有限，银行接手买气强 * 下周104/9交易区间预估1.00%-1.05%；104/5R在1.55%-1.60% 路透台北6月5日 - 台湾第二期10年增额券104/5R 发行前交易殖利率周五收跌；交易员指出 ，随着美债走低，加上美国非农业就业人口数据公布在即，市场观望气氛转趋浓厚，量缩殖利率收低。 交易员表示，因昨天多、空双方交投活络，殖利率虽随着美债下跌，但市场均在等待今晚将公布的非农数 据；此外下周也将标售五年期公债，变数在前令交投转趋清淡。 〞今天很冷清，殖利率下来了，大家没有追价意愿，成交量也跟着萎缩。〞大型公股银行交易员说。 但上述交易员指出，10年增额券104/5R殖利率若弹升到1.58%以上，来自大型公股银行和大型金融机构的 买盘就会进场；因此，预料下周殖利率弹幅不会太高，但走低的空间也将有限，将呈区间狭幅波动格局。 同时，五年券104/9 发行前交易殖利率今天也同步收低。票券公司交易员认为，台湾的资金 充裕，只要殖利率反弹上来买盘就会介入，短券的殖利率弹幅预料不大。 交易员预估，下周五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在1.00%-1.05%；10年增额券104/5R 发行前交易殖利率暂看1.55%-1.60%。 美国长期公债收益率周四从八个月高位回落，跟随德债收益率跌势，市场人士称，今日公债价格上涨受技 术性因素驱动。美国10年期公债 收益率报2.312%，周三尾盘报2.368%。10年期公债收益率稍早触 及八个月高位2.425%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -1.55 1.0125 1.0125-1.0241 44.0 10 104/5R -1.69 1.5680 1.5680-1.5805 48.0 本周的全球重要经济事件和数据包括： 6月5日(五)：5月美国非农就业岗位；5月美国民间就业岗位；4月美国消费者信贷；美国纽约联储总裁杜 德利在明尼苏达州经济俱乐部午餐会上发表讲话。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.5680 5 104/9 1.0125 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 高洁如/杨淑祯)