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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 14:24 BJT

国际油市：油价在审慎交投中持稳，静待OPEC决议出炉

过去两个交易日油价重挫5%，投资人预期全球将续呈供应过剩。

“油价承压，随着多块油田提高产出，伊拉克...6月出口现预计将增加约5%。”澳新银行称。

鉴于基本面没什么改变，周五油价大致持平上日结算水准。

0556 GMT，近月布兰特原油 报每桶62.06美元，较上日结算价仅微升0.03美元。美国原油期货 持平，报58美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/张若琪 审校 王兴亚/于春红)

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