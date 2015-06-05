台湾房地产：制税大变革房地合一课税三读通过，明年起实施

路透台北6月5日 - 台湾立法院周五三读通过了财政部的房地合一课税案，明年1月起实施。这是台湾不动产税制数十年来的重大改革，落实了房屋/土地合并课征交易所得税。

财政部在抑制不动产价格飙涨最具影响力的方案--房地合一课税终于通过，预料将可抑制房地产短期炒作，并藉着实价课征交易所得，落实税制公平。

〞(房地合一税)让房价平稳。〞财政部长张盛和受访时说。

张盛和先前曾表示，过去几十年以来，台湾的房地产出售全都是房屋和土地分开课税，这个机制既不透明，也不尽合理公平，现在新制可以更公平，也是房地产合一课征所得税的目的。

周五通过的房地合一课税方案，依持有年限的不同而采差别税率，明年1月1日起取得的房地产，持有一年内出售的房地产课征所得税率45%、一至二年采35%，二年到10年采20%，超过10年为15%。至于目前已持有的房地产，未来出售时仍依现行房地分开课税方式课征所得税。

财政部先前曾表示，预期明年第一年实施可课征42亿台币，第二年料有85亿的税收，到第10年料有285亿台币的税收。这些税收未来将用于住宅政策及长期照护的财源。

台湾房地产市场过去走了数十年多头行情，涨幅惊人，都市等精华区的房价高涨，已非市井小民能够负担。台湾央行过去数年来已数度祭出选择性信用管制、限制特定地区的豪宅贷款成数、关切工业区土地交易贷款等方式，严控房地产相关贷款措施，希以此抑制房价飙涨。