《汇市简讯》欧元/美元在美国非农就业数据公布前走势不明

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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0626GMT
* 欧元/美元处于本周大幅震荡区间1.0887-1.1380的中段
* 本周多数投机客热情高涨，交易商目前平静下来，等待美国非农就业数据
* 债市火热走势消退，美国10年期公债较可比德债收益率差从144个基点扩阔至149个基点
* 在10年期公债走势动荡期间，短期公债表现坚决支持欧元/美元空头
* 今日美国两年期公债较可比德债收益率差为86个基点，趋势较阔处为92个基点。(完)
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(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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