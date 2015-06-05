版本:
中国
债券 | 2015年 6月 5日 星期五 14:49 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在美国非农就业数据公布前走势不明

0626GMT

* 欧元/美元处于本周大幅震荡区间1.0887-1.1380的中段

* 本周多数投机客热情高涨，交易商目前平静下来，等待美国非农就业数据

* 债市火热走势消退，美国10年期公债较可比德债收益率差从144个基点扩阔至149个基点

* 在10年期公债走势动荡期间，短期公债表现坚决支持欧元/美元空头

* 今日美国两年期公债较可比德债收益率差为86个基点，趋势较阔处为92个基点。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译 于春红; 审校 艾茂林)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐