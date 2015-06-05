全球金市：现货金料将连续第三周周线收低，等待美国非农就业报告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“金价短线方向可能受美国非农就业报告的结果影响，若该报告不如预估，那么将利多黄金，”汇丰分析师James Steel说。
黄金并未从美元颓势中获得支撑。希腊延迟本应周五偿还国际货币基金组织(IMF)款项的消息，也没有引发任何明显的黄金避险买盘。
技术图型显示黄金可能会进一步下跌。
ScotiaMocatta分析师表示，金价未能升破1,200美元已经引发新卖盘，若是跌破1,171美元，金价可能将下探3月低点1,143美元。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1176.7 0.65 0.06
现货银 16.15 0.09 0.56
现货铂金 1098 2.75 0.25
现货钯金 752.5 0.25 0.03
COMEX期金 1176.5 1.3 0.11
COMEX期银 16.12 0.017 0.11
汇率
欧元/美元 1.1229
美元指数 95.588
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/李婷仪 审校 王兴亚/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”