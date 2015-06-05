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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 15:02 BJT

全球金市：现货金料将连续第三周周线收低，等待美国非农就业报告

“金价短线方向可能受美国非农就业报告的结果影响，若该报告不如预估，那么将利多黄金，”汇丰分析师James Steel说。

黄金并未从美元颓势中获得支撑。希腊延迟本应周五偿还国际货币基金组织(IMF)款项的消息，也没有引发任何明显的黄金避险买盘。

技术图型显示黄金可能会进一步下跌。

ScotiaMocatta分析师表示，金价未能升破1,200美元已经引发新卖盘，若是跌破1,171美元，金价可能将下探3月低点1,143美元。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1176.7 0.65 0.06

现货银 16.15 0.09 0.56

现货铂金 1098 2.75 0.25

现货钯金 752.5 0.25 0.03

COMEX期金 1176.5 1.3 0.11

COMEX期银 16.12 0.017 0.11

汇率

欧元/美元 1.1229

美元指数 95.588

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/李婷仪 审校 王兴亚/于春红)

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