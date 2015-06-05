版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 16:58 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增10亿台币

路透台北6月5日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增10亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)17.6
亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减24亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看      
    
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)       增加/减少(亿
                                       )
    6/1       456.00           460.00            +4
    6/2     5,608.00         5,586.00           -22
    6/3     1,454.30         1,467.30           +13
    6/4     2,020.50         2,020.50             0
    6/5       594.00           609.00           +15
 总计       10,132.8         10,142.8           +10
 
 日期    91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
    6/1                     18                    3
    6/2                     51                    8
    6/3                     39                    7
    6/4                     25                    8
    6/5                     32                    9
 总计                      165                   35
 (完)   

 (记者 高洁如 审校 詹静宜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐