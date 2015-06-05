《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增10亿台币

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月5日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增10亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)17.6 亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减24亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿 ) 6/1 456.00 460.00 +4 6/2 5,608.00 5,586.00 -22 6/3 1,454.30 1,467.30 +13 6/4 2,020.50 2,020.50 0 6/5 594.00 609.00 +15 总计 10,132.8 10,142.8 +10 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 6/1 18 3 6/2 51 8 6/3 39 7 6/4 25 8 6/5 32 9 总计 165 35 (完) (记者 高洁如 审校 詹静宜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”