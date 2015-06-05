两岸金融：台湾金管会核准中信金控旗下银行赴陆申设厦门分行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月5日 - 台湾金管会周五宣布同意消金龙头金控--中信金控 旗下中国信托商银申请赴大陆地区设立厦门分行，目前该行在大陆地区已设有上海分行，预估近期广州分行及上海自贸区支行将正式开业。
金管会新闻稿并表示，中国信托商银规划于厦门设立分行，主要考量福建为大陆地区台商投资密集区域之一，设立分行可掌握当地重点发展产业链。
据金管会统计，截至目前，台资银行于大陆地区计有2家子行、22家分行及8家支行已开业。
近年中信金在大陆布局积极，中信金5月底才宣布大陆中信集团旗下的中信银 将参股中信金3.8%股权；中信金旗下的中国信托银行，也将收购中信银旗下信银国际百分之百的股权，出资额达116.7亿台币。
中信金控今收涨1.3%，报23.45台币，表现优于台湾加权指数 的0.09%跌幅。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”