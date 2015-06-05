表格：外资在韩国股市买超1,084亿韩元，连续第七日买超

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔6月5日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超1,084亿韩元。外资连续第七个交易日买超韩股，期间累计买超1.195万亿韩元(10.8亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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6月 5日 108.4 -62.0 -54.8
6月 4日 374.4 -359.8 -9.9
6月 3日 155.1 -74.9 -88.6
6月 2日 11.0 -213.2 224.5
6月 1日 38.1 89.1 47.6
5月29日 256.7 -82.5 -170.2
5月28日 251.3 -202.6 -46.9
5月27日 -188.2 -202.2 421.5
5月26日 -3.8 80.2 -45.0
5月22日 296.0 45.7 -347.0
5月21日 60.6 -252.1 197.8
5月20日 136.3 -42.5 -75.5
5月19日 75.4 -168.5 88.0
5月18日 165.0 -176.7 25.1
5月15日 479.9 -65.6 236.4
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本月以来 687.0 -799.0 118.8
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今年以来 10,259.5 -9,308.6 -1,084.4
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”