全球经济：5月全球企业增速放缓，但聘雇活动升温--PMI

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透6月5日 - 周五公布的一项调查显示，5月全球企业增长速度放缓，但聘雇速度却创下逾七年最快，暗示它们对未来持乐观态度。
5月全球所有产业产出指数(Global All-Industry Output Index)由4月的54.2降至53.6，不过该指数自2012年10月来便一直处在荣枯分水岭50上方。该指数由摩根大通与Markit联合编纂。
“尽管5月PMI表明全球经济扩张速度进一步放缓，但所反映的增长率仍然稍高于经济的潜在增长水平，并且远高于第一季水平，”摩根大通总监David Hensley表示。
“在就业创造达到2007年末以来最高、新订单状况仍强劲的情况下，GDP增速接近第三季时仍有加快的可能。。”
就业分项指数升至52.9，为2007年12月来最高。新订单指数跌至53.6，但自2012年12月来便一直高于50。
5月全球服务业PMI指数由4月的54.8降至54.1。
PMI指数涵盖了美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯等约20国的调查数据。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”