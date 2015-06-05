全球经济：5月全球企业增速放缓，但聘雇活动升温--PMI

路透6月5日 - 周五公布的一项调查显示，5月全球企业增长速度放缓，但聘雇速度却创下逾七年最快，暗示它们对未来持乐观态度。

5月全球所有产业产出指数(Global All-Industry Output Index)由4月的54.2降至53.6，不过该指数自2012年10月来便一直处在荣枯分水岭50上方。该指数由摩根大通与Markit联合编纂。

“尽管5月PMI表明全球经济扩张速度进一步放缓，但所反映的增长率仍然稍高于经济的潜在增长水平，并且远高于第一季水平，”摩根大通总监David Hensley表示。

“在就业创造达到2007年末以来最高、新订单状况仍强劲的情况下，GDP增速接近第三季时仍有加快的可能。。”

就业分项指数升至52.9，为2007年12月来最高。新订单指数跌至53.6，但自2012年12月来便一直高于50。

5月全球服务业PMI指数由4月的54.8降至54.1。