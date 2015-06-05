欧洲热股：沃达丰表示正考虑与Liberty互换特定资产

路透伦敦6月5日 - 全球第二大移动通讯运营商--沃达丰 表示，正在考虑与Liberty Global 互换特定的资产；由此终结了两家公司将合并的市场臆测，后者是欧洲最大有线电视运营商。

随着移动服务与固话宽带业务日趋合并，外界长期以来一直将沃达丰与Liberty联系起来，不是收购，就是协作。

沃达丰周五在声明中表示，关于“特定资产”可能互换一事，目前与Liberty处于初步洽商阶段；周四有媒体报导称，这两家公司意欲合并。

“是否达成交易，仍是未知数；至于最终将涉及哪些资产，也不确定，”沃达丰在声明中称。

“沃达丰与Liberty Global未就两家公司合并进行任何磋商，”它补充称。