中国票据市场：转贴利率稳中变化有限，资金虽宽但半年末近预期仍谨慎

路透上海6月5日 - 中国票据市场转贴利率本周稳中变化有限。交易员表示，银行间资金面虽整体宽松，但是新股扰动下流动性泛滥局面仍稍有收敛，且半年末临近，多数机构交投积极性并不算高，六个月转贴年息基本较上周持稳。

他们并预计，目前6月底市场对资金预期仍显谨慎，不排除转贴利率稳中小涨的可能性；但是考虑到中长期经济下行背景及央行PSL等操作来看，转贴价格长期下行仍是趋势。

“转贴价格基本还算稳定啊，六个月转贴年息还在3.1%附近，感觉没怎么动。”上海一银行交易员表示， 这周资金其实也不算太松，毕竟有新股发行。

银行间市场周五主要回购利率多走跌，其中七天回购较上日跌逾15基点。交易员表示，随着新股申购资金解冻回流，场内短期品种供给更为泛滥，资金面整体仍无恙；但半年末临近，跨月资金近期需求较前期有所升温，利率涨幅逐步加剧。

“我们月初收得多，纸票做的少，价格太低，电票拿的多，不过价格还在3.7%附近，”上海另一银行交易员亦称，预计6月份转贴价格大跌的可能性并不大，但是央行还在通过PSL等投放资金，至少说明短期经济明显改善的可能性不大，因此票据利率长期还是看跌的。

在路透本周一发出央行调降PSL利率的消息后，市场纷纷猜测其操作规模，其中不排除有超过万亿元的说法。但中国央行周二表示，截至5月末，其货币政策工具--抵押补充贷款(PSL)余额为6,459亿元人民币，当前该工具利率3.10%。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 3.4759/3.3412 3.5268/3.3912 3.7816/3.6125

上周五 3.4419/3.3092 3.4902/3.3548 3.7200/3.5564

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变动 +3.40bp/+3.20bp +3.66bp/+3.64bp +6.16bp/+5.61bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为3.3519%，上周五为3.3873%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。