《汇市简讯》若美国非农就业数据高于预期，英镑/美元可能跌至1.52

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 若美国5月非农就业岗位高于预估的增长22.5万，美元将获益
* 若数据优于预期，将支持主张美联储6月或9月升息的鹰派
* 若数据优于预期，英镑/美元的作空目标位包括1.52(周二低位是1.5181)
* 周五迄今的交投区间为1.5312-1.5370，1.5312是周四触及1.5441高位以来的低位
* 周四低位是1.5304，周三英国服务业PMI低于预期后英镑触及1.5255低位 (完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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