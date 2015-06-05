《汇市简讯》若美国非农就业数据高于预期，英镑/美元可能跌至1.52

0721GMT

* 若美国5月非农就业岗位高于预估的增长22.5万，美元将获益

* 若数据优于预期，将支持主张美联储6月或9月升息的鹰派

* 若数据优于预期，英镑/美元的作空目标位包括1.52(周二低位是1.5181)

* 周五迄今的交投区间为1.5312-1.5370，1.5312是周四触及1.5441高位以来的低位

* 周四低位是1.5304，周三英国服务业PMI低于预期后英镑触及1.5255低位 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价