《全球汇市》欧元持稳，市场聚焦美国非农就业报告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
希腊与债权方仍未能达成协议以避免违约，令欧元持续承压。希腊推迟偿还周五到期的一笔国际货币基金组织(IMF)款项。总理齐普拉斯面对左翼支持者的愤怒，要求更改国际债权人为提供援助而设定的苛刻条件。
美元指数今日虽小涨至95.518，但周线仍可能跌逾1%。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1276 1.1237 +0.35 -6.79 1.2097
美元/日圆 124.71 124.36 +0.28 +4.20 119.68
欧元/日圆 140.61 139.70 +0.65 -2.87 144.77
美元/瑞郎 0.9308 0.9333 -0.27 -6.37 0.9941
英镑/美元 1.5320 1.5364 -0.29 -1.62 1.5573
美元/加元 1.2516 1.2502 +0.11 +7.73 1.1618
澳元/美元 0.7683 0.7687 -0.05 -5.94 0.8168
新西兰元/美元 0.7122 0.7124 -0.03 -8.66 0.7797
欧元/瑞郎 1.0494 1.0490 +0.04 -12.74 1.2026
欧元/英镑 0.7359 0.7310 +0.67 -5.11 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3269 9.3047 +0.24 -1.50 9.4688
美元/挪威克朗 7.7657 7.7564 +0.12 +3.93 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 杜明霞/汪红英/于春红/龚芳; 审校 蔡美珍/徐文焰/艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”