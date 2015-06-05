纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦6月5日 - 以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：比预期稍稍更深地进入1.13-1.14区域，随后回撤至1.1242的修正目标。考虑到(周三)突破1.1208，最契合的波浪形态预示回落仅是修正性质，在1.1468上方仍潜藏着高点。今日我们预测在1.1175附近有买单(其次是1.113附近)。
欧元/英镑：昨日达到0.7382/92目标区域，迄今来自卖家的反馈看似鼓舞人心(如果仍可维持空头三角波浪的预期)。遵照教科书的说法(三角形态)目前应该继续向0.7127回落(最新一波涨势的78.6%回档位)。
澳元/新西兰元：完成自4月低点1.0021的五浪升势，令该货币对处于脆弱走势之下，将向下修正至最少1.0578(但考虑到趋势变换后第一波走势通常会进入前次升势的很深区域，所以不能排除更深度的回调)。动能指标的空头背离，也支撑短期内下行的观点。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1260 1.1237 +0.20 -6.92 1.2097
美元/日圆 124.79 124.36 +0.35 +4.27 119.68
欧元/日圆 140.53 139.70 +0.59 -2.93 144.77
美元/瑞郎 0.9325 0.9333 -0.09 -6.20 0.9941
英镑/美元 1.5314 1.5364 -0.33 -1.66 1.5573
美元/加元 1.2523 1.2502 +0.17 +7.79 1.1618
澳元/美元 0.7685 0.7687 -0.03 -5.91 0.8168
新西兰元/美元 0.7124 0.7124 +0.00 -8.63 0.7797
欧元/瑞郎 1.0499 1.0490 +0.09 -12.70 1.2026
欧元/英镑 0.7351 0.7310 +0.56 -5.21 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3614 9.3047 +0.61 -1.13 9.4688
美元/挪威克朗 7.8243 7.7564 +0.88 +4.71 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”