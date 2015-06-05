亚洲橡胶：TOCOM期胶受空头回补提振收高，但周线收跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上海期交所主力9月期胶 上涨40元人民币，收报每吨14,350元，盘内稍早曾跌至14,205元。
交易员称，上海期胶反弹给东京胶市带来提振，引发尾盘的一波空头回补。
东京期胶年内迄今已经上涨13%，得益于中国投机者的大量买盘以及日圆的走弱。但交易员对于未来期胶走势则看法分歧。
“从技术面看，期胶下周料将进一步走高，”Rakuten Securities的分析师Satoru Yoshida说，“但如果日圆走势反转，兑美元跳涨，那么期胶走势也会改变。”
新加坡SICOM近月7月橡胶合约 最新报每公斤159.9美分，下滑3.5美分。（完）
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/高琦 审校 蔡美珍/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”