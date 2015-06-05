亚洲橡胶：TOCOM期胶受空头回补提振收高，但周线收跌

上海期交所主力9月期胶 上涨40元人民币，收报每吨14,350元，盘内稍早曾跌至14,205元。

交易员称，上海期胶反弹给东京胶市带来提振，引发尾盘的一波空头回补。

东京期胶年内迄今已经上涨13%，得益于中国投机者的大量买盘以及日圆的走弱。但交易员对于未来期胶走势则看法分歧。

“从技术面看，期胶下周料将进一步走高，”Rakuten Securities的分析师Satoru Yoshida说，“但如果日圆走势反转，兑美元跳涨，那么期胶走势也会改变。”

新加坡SICOM近月7月橡胶合约 最新报每公斤159.9美分，下滑3.5美分。（完）

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/高琦 审校 蔡美珍/王洋)