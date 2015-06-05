金属期市：伦敦期铜料将连续第三周收低，因夏季需求料放缓

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
伦敦金属交易所(LME)期铜 跌至每吨5,885美元，为4月23日以来最低，0751GMT时跌幅收窄至0.1%，报每吨5,913美元。铜价本周累计跌幅可能达到1.7%。
上海期交所期铜 跌1.6%至每吨42,810元人民币(6,900美元)。支撑位在100日移动均线42,744元人民币，若跌破该点位，可能引发大量抛售。
其他基本金属中，LME期镍 本周或收涨2.1%，因市场预计，随着镍矿石库存的下降，中国将采用精炼镍。
美国第一季非农生产率环比年率较初值下修，导致非农单位劳工成本大幅跳升，这一趋势若持续下去，可能引燃通胀。
定于下周公布的大批中国数据可能会显示，这个全球第二大经济体在政府刺激措施提振下显现一些企稳迹象。但分析师称，还需要更多扶持举措，来抵御房地产低迷和出口不佳的冲击。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/汪红英；审校 杜明霞/徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”