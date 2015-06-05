金属期市：伦敦期铜料将连续第三周收低，因夏季需求料放缓

伦敦金属交易所(LME)期铜 跌至每吨5,885美元，为4月23日以来最低，0751GMT时跌幅收窄至0.1%，报每吨5,913美元。铜价本周累计跌幅可能达到1.7%。

上海期交所期铜 跌1.6%至每吨42,810元人民币(6,900美元)。支撑位在100日移动均线42,744元人民币，若跌破该点位，可能引发大量抛售。

其他基本金属中，LME期镍 本周或收涨2.1%，因市场预计，随着镍矿石库存的下降，中国将采用精炼镍。

美国第一季非农生产率环比年率较初值下修，导致非农单位劳工成本大幅跳升，这一趋势若持续下去，可能引燃通胀。

定于下周公布的大批中国数据可能会显示，这个全球第二大经济体在政府刺激措施提振下显现一些企稳迹象。但分析师称，还需要更多扶持举措，来抵御房地产低迷和出口不佳的冲击。(完)

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