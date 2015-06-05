路透基点：债券违约后，珠海中富又将为即将到期贷款再融资--TRLPC

路透香港6月5日 - 汤森路透旗下基点报道，根据珠海中富实业股份 有限公司周三发布的声明，该公司将对总额9,250万元人民币(1,500万美 元)的银团贷款进行再融资。珠海中富是一家PET塑料瓶生产商，在深圳证 交所上市，此前曾有一笔在岸债券违约。 该公司称，6月9日有8,650万元人民币贷款到期，6月24日还有一笔6, 250万元的贷款到期，不过公司将只偿还第一笔贷款中的5,650万元，通过 另外筹措资金对剩余贷款进行再融资。 声明称，9月2日还有6.124亿元的银团贷款到期。 汤森路透旗下IFR在5月30日报导，该公司5月28日未能全额偿还总额5 .9亿元的三年期公司债券的本金，该债券的利率为5.28%。由于之前几周 未能筹措到足够的资金，珠海中富只偿还了2.065亿元人民币，相当于债 券本金的35%，不过该公司全额偿还了3,115万元的债券利息。 6月3日该公司股票暂停交易一天。 珠海中富称，将在6月12日举行债券持有人会议。 汤森路透基点的数据显示，该公司上次在贷款市场筹资是2012年7月 ，筹得20亿元人民币三年期在岸贷款。交通银行珠海分行担任牵头行，另 有七家银行参贷。 珠海中富是亚洲最大的PET塑料瓶生产商，在中国、香港、泰国和蒙 古都有子公司。该公司2014年净利为3,792万元，截至去年底的净资产价 值11.3亿元人民币。(完) (编译 李春喜 审校 徐文焰)