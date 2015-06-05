《路透晚报》--6月5日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘小跌，关注美国非农就业数据

日本股市日经指数周五收跌，美国非农就业报告将在日内稍晚出炉，可能提供关于美国升息时间的线索，该数据公布前投资者愈发谨慎。日经指数收低0.1%至20,460.90点，脱离近一周前所及的15年高位20,655.33点。该指数周线下滑0.5%，结束此前三周连涨走势。东证股价指数跌0.4%至1,667.06点。

--中国股市：沪综指收升1.5%续创逾七年新高，打新资金回流助大盘冲破5,000点

中国股市沪综指收升1.5%续创逾七年新高。分析师指出，在3.3万亿打新资金回流助力下，借助电力、煤炭及有色等资源股的拉动，股指七年来首次站至5,000点之上，后市运行将视前期滞涨的周期类股能否持续发力。

沪综指收报5,023.096点，涨75.994点或1.54%，此前收盘高点为2008年1月18日的5,180.53点。本周股指累积上涨8.9%创半年最大单周涨幅。上证A股今日成交12,268亿元人民币，上日为10,453亿元。沪深300指数收报5,230.55点，涨0.95%。

--香港股市：收盘下滑，因希腊援助协议存在变数且美就业报告发布在即

香港股市恒生指数收低，尾随全球市场的跌势，因美国就业报告出炉前市场惴惴不安，且希腊与债权人能否达成援助协议仍存在变数。恒生指数收低1.1%至27,260.16点，恒生国企指数跌1.5%至13,914.61点；上述两指数本周分别下滑0.6%及1.3%。

--汇市：欧元持稳，市场聚焦美国非农就业报告

本周走势震荡的欧元稳定下来，美国月度非农就业报告出炉前，大部分主要货币原地踏步。美国非农就业数据料提供美联储今年是否升息的明确信号。债市依然是影响欧元走势的主要因素，交易员和投资者在讨论目前是否有明确迹象显示，欧洲经济已度过最糟糕时期，为公债收益率上升提供充足理由。0842GMT，欧元兑美元上涨0.18%至1.1257美元。

--欧元债市：希腊公债收益率跳涨，因该国经济部长拒绝债权人提出的方案

希腊及欧元区低评级债券收益率上扬，此前希腊经济部部长拒绝债权人对改革换现金协议的提案。此举令投资人心惊胆跳；欧洲央行对市场波动性及欧元区通胀数据表现强劲淡然以对，引发债市本周卖压涌现。希腊两年期公债收益率跳升近2个百分点至24.4%，10年期公债收益率上涨58个基点至11.4%。

--国际油市：油价在审慎交投中持稳，静待OPEC决议出炉

油市在审慎交投中持稳，石油输出国组织(OPEC)稍后可能做出的决定料将继续令市场供应过剩；因伊拉克和伊朗等成员国看来将扩大出口，有人警告油价可能出现第二轮下跌。0846GMT，近月布兰特原油报每桶61.58美元，较上日结算价下跌0.45美元。美国原油期货跌0.50美元，报每桶57.50美元。

--全球金市：现货金料将连续第三周周线收低，等待美国非农就业报告

现货金徘徊在五周低点附近，料将连续第三周录得周线跌幅，因强劲的美国经济数据巩固了美联储今年升息的预期。交易商正等待将于今日稍晚出炉的美国非农就业报告，以获得更多有关经济情况及其对美联储利率政策有何种影响的线索。0848GMT，现货金略下滑至每盎司1,175美元附近，距离上个交易日触及的五周低点1,172.55美元不远。现货金本周至今下跌约1%。

--金属期市：伦敦期铜料将连续第三周收低，因夏季需求料放缓

伦敦期铜跌至六周低点，并且料将连续第三周周线收低，因预计夏季需求放缓。此外，期镍则将录得超过其他基本金属的最大涨幅，因交易员押注镍矿石库存下滑。伦敦金属交易所(LME)期铜跌至每吨5,885美元，为4月23日以来最低，0850GMT时转为上涨0.14%，报每吨5,923美元。铜价本周累计跌幅可能达到1.7%。上海期交所期铜跌1.6%至每吨42,810元人民币(6,900美元)。支撑位在100日移动均线42,744元人民币，若跌破该点位，可能引发大量抛售。