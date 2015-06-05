全球贵金属：6月4日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓增加

路透6月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量持平周三水平 ，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓增加0.45%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 22,823,713.7 6月4日 22,823,713.7 6月3日 0.0 0.00% iShares 319,608,983.0 6月4日 318,175,604.0 6月3日 1,433,379.0 0.45% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完) (编译 龚芳; 审校 杜明霞)